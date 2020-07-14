حل غرفة الطوارئ ببلدية مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 01:45 مساء
شعار بلدية مصراتة,. (الإنترنت)

قررت بلدية مصراتة، الثلاثاء، حل غرفة الطوارئ بالبلدية المشكلة بموجب القرار رقم «32» لسنة 2019، إضافة إلى حل جميع اللجان وفرق العمل المشكلة من قبلها والمنبثقة عنها.

ونص القرار الذي حمل رقم «21» لسنة 2020 والمنشور على صفحة بلدية مصراتة بموقع «فيسبوك» على تولي عميد البلدية «تشكيل لجنة لحصر واستلام ما لدى الغرفة من موجودات عينية ونقدية لم يتم التصرف فيها، وما بعهدتها، ليتم لاحقًا إصدار قرار بتسليمها إلى الجهات المعنية، على أن يتم إعداد تقرير نهائي من اللجنة بأعمالها، وذلك في بحر أسبوعين من تاريخ هذا القرار».

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كما تقرر «إقفال جميع الحسابات المصرفية المفتوحة باسم الغرفة وفقًا لما ورد بتقرير الغرفة»، فيما نصت المادة الرابعة من القرار على العمل به «من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه، على أن تلتزم كل الجهات بوضعه موضع التنفيذ».

وفي وقت سابق اليوم، قرر رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الدكتور الحسين سالم الجمل، اعتماد نقطة بالمركز الصحي السكيرات للكشف على الحالات ذات الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

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