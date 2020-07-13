ويليامز تهنئ المشري بفوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 10:47 مساء
المشري وويليامز. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

هنأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز, اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بفوزه برئاسة المجلس في انتخابات الدورة الثالثة لهيئة مكتب الرئاسة التي جرت أمس الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن ويليامز والمشري تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى مستجدات الوضع في ليبيا وملف العودة إلى الحوار والاتفاق السياسي.

وأكد المشري لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن «الأجسام الشرعية المنتخبة كالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هي المنوطة بعملية تعديل الاتفاق السياسي».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وليامز «أعربت عن حرصها على العمل مع المشري والقيادة الجديدة للمجلس، وجددت التأكيد على استئناف العملية السياسية بقيادة ليبية في أسرع وقت ممكن لتجنيب الليبيين مزيد الصراع والمعاناة».

وأجرى المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، الانتخابات الدورية لمكتب هيئة الرئاسة، التي أسفرت عن فوز المشري بمنصب الرئيس من الجولة الأولى بعدد 73 صوتصا، كما فاز محمد بقي بمنصب النائب الأول بـ78 صوتًا من الجولة الثانية، وفاز صفوان الميسوري بمنصب النائب الثاني بعد حصوله على 62 صوتًا.

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