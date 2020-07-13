مصارف ترهونة تتعهد بتوفير السيولة ورفع سقف السحب إلى ألف دينار

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة مع مديري المصارف العاملة بالبلدية. (الإنترنت)

تعهد مديرو المصارف التجارية العاملة في بلدية ترهونة بتوفير السيولة النقدية للمواطنين خلال الأيام المقبلة، ورفع سقف السحب إلى ألف دينار لكل حساب، بحسب مدير المكتب الإعلامي بالمجلس التسييري، أحمد الشامس.

وعقد رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديري المصارف التجارية العاملة بالمدينة خُصِّص لمناقشة أبرز الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمل المصارف بالمدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس التسييري ترهونة، أحمد الشامس، لـ«بوابة لوسط» إن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع المواضيع التي تعيق عمل المصارف وكيفية التعاون من أجل حلها وتقديم الخدمات بشكل عاجل للمواطنين خصوصًا خلال هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى.

وذكر الشامس أن رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، محمد الكشر، شدد على مديري المصارف ضرورة التقيد بتعليمات هذا الاجتماع خدمة للمواطنين للحصول على حقوقهم.