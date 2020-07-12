المشري يتلقى اتصالا من إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 10:21 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والرئيس التركي رجب إردوغان (الأعلى للدولة).

بعد فوزه بفترة رئاسية ثالثة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تلقى خالد المشري مساء اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهنأ إردوغان رئيس المجلس الأعلى للدولة، بفوزه في انتخابات رئاسة المجلس، وفق ما نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على موقع «فيسبوك».

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وتباحث الطرفان خلال المكالمة حول «مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والسبل الكفيلة بحل الأزمة والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار».

وفاز المشري، اليوم الأحد، بفترة رئاسية ثالثة خلال اقتراع جرى في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث حصل على 73 صوتًا من أصوات أعضاء المجلس.

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