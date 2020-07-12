مؤسسة النفط تدّرس استكمال طلبة المعاهد التدريبية التابعة للعام الدراسي الحالي

اجتماع بالمؤسسة الوطنية للنفط لبحث استكمال طلبة المعاهد التدريبية التابعة للعام الدراسي الحالي, 12 يوليو 2020. (مؤسسة النفط)

بحث اجتماع موسع صباح اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بين الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، ومعهد النفط للتأهيل والتدريب، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية، لبحث إمكانية استكمال طلبة المعاهد التدريبية التابعة للعام الدراسي الحالي.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة التي تضمن سلامة الطلبة وكيفية توفير الظروف الآمنة لهم، في ظل تفشي جائحة كوفيد 19.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية، محمد أبو لعج، أن سلامة الطلبة تأتي في المقام الأول، وهي من أولويات مجلس إدارة المؤسسة، وسيتم دراسة كل الخيارات المتاحة بعناية، من خلال التواصل مع الإدارات العليا بكل من المعهد والمركز، لضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل، وحفاظاً على صحة الطلبة.

وأكد رؤساء لجان الإدارة بكل من المعهد والمركز أن الإدارات المختصة تدرس حالياً كل السيناريوهات المحتملة، لتوفير الظروف الملائمة لكي يتمكن الطلبة من استكمال العام الدراسي الحالي بالشكل الأنسب، مع الاخذ في الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لحمايتهم وسلامتهم.

حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من مدير ادرة التدريب والتطوير فخر الدين الشارف، والمستشارين بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية شعبان آغا، وعلي الأحيول، ومستشار بإدارة الصحة والسلامة والبيئة الدكتور سالم الجواشي، وعن معهد النفط للتأهيل والتدريب حضر الدكتور علي الديب رئيس لجنة الادارة، ومندوب إدارة الصحة والسلامة والبيئة عبد المجيد الازهري، كما حضر رئيس لجنة الادارة بالمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية الحبيب الشيباني، وعبر الدائرة المغلقة بالمنطقة الشرقية محمد أبو لعج مدير عام تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط.