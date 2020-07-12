إعلان نتيجة فحص 29 عينة لمشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في بني وليد

معمل التحاليل. (الإنترنت)

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، محمد صالح، اليوم الأحد، خلو 29 عينة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بعد فحصها مختبريا لدى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

وقال صالح لـ«بوابة الوسط» إنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحاليل سالبة وخلو العينات كافة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحالات الـ8 المصابة بالفيروس في بني وليد «وضعها الصحي مستقر وتتماثل للشفاء».

ودعا صالح كافة الجهات الأمنية بلدية بني وليد إلى ضرورة تطبيق قرار الحظر واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في المدينة.