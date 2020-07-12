جامعة بني وليد تحدد 3 أغسطس موعدا لبدء الامتحانات النهائية لنظام الفصل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 12 يوليو 2020, 06:06 مساء
جامعة بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار، لـ«بوابة الوسط» إن مجلس الجامعة قرر بداية إجراء الامتحانات النهائية لنظام الفصل يوم الثالث من شهر أغسطس القادم ولغاية الثالث من شهر سبتمبر.

وأضاف الشقار أن الامتحانات ستكون للطلبة الدارسين في نظام الفصل الذين استكملوا جزءا كبيرا من المقررات الدراسية، مشيرا إلى أن موعد امتحانات الطلبة الدارسين بنظام السنة ما زال لم يتقرر من قبل اللجنة المختصة بالجامعة التي لم تحدد أيضا موعد عودة الدراسة أو إجراء الامتحانات.

ودعا الشقار أعضاء هيئة التدريس والطلبة الاستعداد لإجراء الامتحانات، وضرورة الالتزام والتقيد الكامل بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد وارتداء القفازات والكمامات وباقي الإجراءات.

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