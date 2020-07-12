السراج يناقش مع آمري المناطق العسكرية سير العمليات بمنطقة «سرت- الجفرة»

السراج خلال اجتماعه مع آمري المناطق العسكرية، 12 يوليو 2020 (حكومة الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، «سير العمليات بمنطقة سرت الجفرة»، خلال اجتماع مع آمري المناطق العسكرية اليوم الأحد.



عُـقد الاجتماع في العاصمة طرابلس بحضور آمري المناطق العسكرية: الغربية اللواء أسامة الجويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.



كما بحث المجتمعون «الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة»، حسب بيان صادر حكومة الوفاق.



وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع «تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة».