باشاغا يبحث مع ويليامز خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني

باشاغا وويليامز وعدد من المسؤولين خلال لقاء عبر الدائرة التلفزيونية أمس السبت. (تويتر)

أعلن وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، أنه ناقش أمس السبت مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، وبرامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.

وعقب اللقاء الذي جرى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، قال باشاغا، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مصممون على المضي في تنفيذ هذه البرامج التي يجب أن تكون بتصميم محلي، وعلى نطاق وطني شامل، وبقيادة ليبية؛ لأجل أمن ورفاهية المواطنين».

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وفي الثلث الأخير من الشهر الماضي، اتخذت قضية إدماج الجماعات المسلحة أو ما يعرف بـ«حل الميليشيات» منحى متسارعًا مع بدء جهود أميركية للتوصل إلى حل بشأن هذا الملف العالق منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات، وارتفعت وتيرة الحديث عنه عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها حرب العاصمة طرابلس.

وفي هذا التوقيت، شارك وزير الداخلية المفوض في اجتماع بالدائرة التلفزيونية، حضره عدد من العسكريين الأميركيين وقيادات عسكرية ليبية بحكومة الوفاق الماضي، لبحث خطة الوزارة لتطبيق برنامج التسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة، وإضفاء طابع مهني.