استمرار أعمال تمهيد الطرق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 12:43 مساء
موظف يعمل في تمهيد طريق ببنغازي. (الإنترنت)

واصلت بلدية بنغازي، اليوم السبت، أعمال تمهيد الطرق وكنسها في عدد من المناطق بالمدينة، منها حي السلام والمساكن الجاهزة والحميضة، والطريق الدائري الخامس (طريق النهر).

وقالت البلدية إن أعمال النظافة العامة بهذه المناطق مستمرة، بواسطة شركة قلعة بغداد وتحت إشراف البلدية، مشيرة إلى طلاء البلدورات في الطريق الدائري الخامس. وجاءت هذه الأعمال ضمن عمل لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، حسب صفحة البلدية.

والأسبوع الماضي، تسلمت البلدية 36 مضخة غاطسة صرف صحي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك للمساعدة في حل مختنقات شبكة الصرف الصحي في بنغازي.

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