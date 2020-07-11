بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 01:35 صباحا
شيخ الشهداء عمر المختار. (الإنترنت).

أعلن المجلس البلدي غريان، السبت، مباشرته في إجراءات رفع دعوى مدنية ضد منتجي فيلم «عمر المختار» ومن شارك في إنتاجه؛ بدعوى «الإساءة المباشرة لمدينة غريان، وأهلها وتشويه أحد الشخصيات السياسية الليبية المعروفة والذي يحمل لقب مدينة غريان وهو الشارف باشا حمد الغرياني».

وأكد المجلس في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ثقته العالية في القضاء الليبي و«رده لاعتبار الشارف باشا الغرياني»، ولفت إلى أن الفيلم أزظهر الغرياني «في موضع خيانة على خلاف كل المصادر التاريخية الموثوقة التي تثبت دوره التاريخي في الجهاد الليبي».

وقال عميد بلدية غريان إن «الدعوى القضائية أعدت بشكل جيد و ستنال النجاح»، مناشدًا كل من لديه وثائق أو شهادات تدعم القضية أن يقدمها للبلدية حتى «تتمكن من رفع هذا الظلم والتشويه الذي امتد لأكثر من 40 عامًا تقريبًا».

وأنتج فيلم «عمر المختار» العام 1981، وهو من بطولة أنطوني كوين، الذي أدى دور المناضل عمر المختار في محاربة جيش موسوليني قبيل الحرب العالمية الثانية، والفيلم من إخراج المخرج السوري، مصطفى العقاد، وتصوير جاك هيلدريارد، وبلغت ميزانيته حوالي 35 مليون دولار أميركي.

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