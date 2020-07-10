بالصور: السيطرة على حريقي عرادة وحي دمشق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 05:15 مساء
دخان يتصاعد جراء حريق سوق تجارية في شارع عرادة، 10 يوليو 2020، (مديرية أمن طرابلس)

تمكن العاملون في المحرقة طرابلس، بالتعاون بين فريق قسم سوق الجمعة وفريق إطفاء مستودع الهاني النفطي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، من إطفاء الحريق الذي اندلع صباح اليوم في سوق الحائس التجارية بطريق عرادة، قبل أن ينتقل إلى المنازل الملاصقة للسوق.

كما تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع ليلة أمس في حديقة حي دمشق، لـ«أسباب ما زالت مجهولة»، وفق بيان لمديرية أمن طرابلس.

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ونشب حريق هائل، اليوم الجمعة، في سوق الحائس التجارية في طريق عرادة بالعاصمة طرابلس.

وتطل السوق على شارع العروبة، ويتردد عليها الكثير من المتسوقين، إذ تكون تلك المنطقة مزدحمة في معظم الأوقات، كما أنها لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن مركز إطفاء الهاني.

حريق في سوق عرادة بطرابلس, 10 يوليو 2020. (مديرية أمن طرابلس)
عمود دخان يتصاعد جراء حريق سوق تجارية في شارع عرادة، 10 يوليو 2020، (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)
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