حريق في سوق تجارية بطرابلس

عمود دخان يتصاعد جراء حريق سوق تجارية في شارع عرادة، 10 يوليو 2020، (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

نشب حريق هائل، اليوم الجمعة، في سوق الحائس التجاري في طريق عرادة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت هيئة السلامة الوطنية طرابلس إلى توجه فريق إطفاء مستودع الهاني النفطي، مدعوما بسيارة محملة بالمياه، تابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويطل السوق على شارع العروبة أيضا في سوق الجمعة، ويتردد عليه الكثير من المتسوقين، إذ تكون تلك المنطقة مزدحمة في معظم الأوقات، كما أنه لا يبعد أكثر من كيلومتر واحد عن مركز إطفاء الهاني، الذي جرى تطويره خلال الأشهر الأخيرة.

ألسنة اللهب تتصاعد من أحد أدوار السوق

سيارة إطفاء مستخدمة في السيطرة على الحريق

الأدخنة تتصاعد من موقع الحريق