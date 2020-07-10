عودة ضخ المياه إلى خزان أبو زيان في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 12:15 مساء
خزان في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي غريان عودة ضخ المياه إلى الخزان الرئيسي في قرية أبو زيان، التي تبعد 15 كيلومترا عن المدينة.

وأجرى فريق التشغيل بمحطات جهاز النهر الصناعي وفريق المراقبة والصيانة وقسم التشغيل أعمال إصلاح الأعطال التي لحقت بالخزان، والتغلب على المشكلات الفنية، مع إدخال جميع المضخات إلى الخدمة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويعتبر الخزان هو المغذي الأساسي للمدينة، وفي حال استمرار عملية الضخ بشكل مستقر ستصل المياه قريبا إلى شبكتها الداخلية، وفق البيان، كما تقدم المجلس بالشكر للعاملين في جهاز النهر الصناعي، ومن أسهموا فى إعادة ضخ المياه إلى الخزان من الفرق الفنية.

يذكر أن عددا من المدن تعاني من أزمة نقص المياه، إذ عقد المجلس التسييري لبلدية سرت، أمس، اجتماعا طارئا لمناقشة هذا الملف، في ظل مطالب بضخ المياه من خزان أجدابيا لتغزية خزان القرضابية.

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