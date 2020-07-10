اجتماع طارئ لـ«تسييري سرت» لبحث نقص المياه والسيولة النقدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 09:08 صباحا
اجتماع طارئ للمجلس التسييري لبلدية سرت، 9 يوليو 2020، (صفحة بلدية سرت على فيسبوك)

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت أزمة نقص المياه، وآخر المستجدات حول هذا الملف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في اجتماع طارئ أمس الخميس، الذي ناقش أيضا سبل توفير السيولة النقدية للمصارفة التجارية في المدينة، بالتعاون مع المصرف المركزي في بنغازي، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والأربعاء الماضي، ناشد مسؤولو المصارف التجارية العاملة في سرت المجلس التسييري بالإسراع بتوفير السيولة النقدية بمناسبة عيد الأضحى، لحل أزمة شح السيولة وتوفيرها للمواطن بيسر.

وطالب المسؤولون المجلس بتوفير سيولة نقدية لائقة تفي بحاجات وطلبات المواطن وأرباب الأسر، من أجل شراء الأضحية وملابس العيد لأسرهم.

وأكد المجلس ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لتوفير التطعيمات الإجبارية للمواليد، كما تطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» في البلدية واحتياجاتها، كما تطرق إلى توزيع الاختصاصات بين أعضائه، وكذلك بحث عدد من الملفات تتعلق بالبيت الداخلي لديوان البلدية.

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