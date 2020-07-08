مسؤولو المصارف التجارية بسرت يطالبون بتوفير السيولة النقدية قبل عيد الأضحى

مصرف الوحدة في سرت (أرشيفية : الإنترنت)

ناشد مسؤولو المصارف التجارية العاملة بسرت، المجلس التسييري بالإسراع بتوفير السيولة النقدية بمناسبة عيد الأضحى، من أجل حل أزمة شح السيولة وتوفيرها للمواطن بيسر.

وطالب المسؤولون، المجلس التسييري سرت، بضرورة التنسيق وتوفير وتخصيص سيولة نقدية لائقة تفي حاجات وطلبات المواطن وأرباب الأسر، من أجل شراء الأضحية وملابس العيد لأسرهم.

تواصل إيقاف ضخ المياه إلى سرت لليوم الثالث

فيما قال مدير أحد المصارف إلى «بوابة الوسط»، إنه من المفترض توفير الإرساليات النقدية خلال الأسبوع المقبل من أجل توزيعها عن طريق اللجنة المكلفة بالتساوى لكل مصرف.

من جهتها طالبت بلدية سرت بتوفير سيوىة نقدية للمصارف وعددها 8، تقدر بأكثر من 45 مليون دينار من مصرف ليبيا بالمنطقة الشرقية، لاسيما أن أغلبية المصارف تعاني من شح بالسيولة منذ عيد الفطر المبارك.