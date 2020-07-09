غوتيريس: مسؤولون ليبيون تسببوا في عرقلة إجراء مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف، 25 فبراير 2019. (أ ف ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إن البعثة الأممية عملت على إجراء مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، متهمًا «مسؤولين محليين رئيسيين بعرقلة» تقدم هذه العملية.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أوضح خلالها أن البعثة الأممية عملت على إجراء المراجعة بهدف تحسين الشفافية في تخصيص موارد ليبيا الوفيرة.

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وعبر غوتيرس عن أسفه لعدم تحقيق عملية مراجعة الحسابات «التقدم المتوخى»، مرجعًا ذلك إلى «عراقيل تسبب بها العديد من المسؤولين المحليين الرئيسيين»، لافتًا إلى أن ذلك يحدث برغم اعتبار السلطات القضائية الليبية نفسها أن عملية مراجعة الحسابات عملية قانونية، وذلك في يونيو الماضي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستفادة الكاملة من التدابير اللازمة من أجل ضمان الشروع في هذه العملية الأساسية في أقرب وقت ممكن.