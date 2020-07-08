اللجنة الطبية بطبرق تخلي مسؤوليتها عن تسرب واختلاط القادمين من خارج المدينة

رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبدالله الجالي. (الإنترنت)

أصدر رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق، الدكتور فرج عبدالله الجالي، الأربعاء، كتابًا رسميًّا لكل من رئيس المجلس التسييري طبرق، ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» طبرق، يؤكد فيه عدم مسؤولية اللجنة عن تسرب واختلاط القادمين من خارج المدينة.

وأرجع الجالي السبب في ذلك إلى «غياب التنسيق الأمني بخصوص استقبال المواطنين القادمين من الخارج، وعدم وجود من يقوم بتسلم هذه الحالات ومتابعة دخولها، ووصولهم بطريقة عشوائية وغير منظمة، في ظل انعدام أي تنسيق مسبق مع قطاع الأمن بالخصوص» حسب بيان منشور على صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

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وأكد أن اللجنة الاستشارية الطبية طبرق توصي بعدم استقبال أى حالة قادمة من الخارج إلا بعد تنظيم هذا الأمر، معلنًا في ذات الوقت إخلاء اللجنة مسؤوليتها عن تسرب أو اختلاط القادمين من الخارج إلى المدينة.

وطالب الجالي بالاهتمام والنظر إلى هذه التوصية بجدية، مؤكدًا أن «الوضع في غاية الخطورة وقد يخرج الأمر عن السيطرة إذا لم يتم معالجة هذا القصور»، حسب البيان.

وسبق أن نبه الجالي نهاية يونيو الماضي على ضرورة حجر أي مواطن ليبي قادم من المدن والمناطق الموبوءة بفيروس «كورونا»، وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن ذلك يأتي خوفًا من انتشار الوباء في المدينة والمناطق المجاورة لها، معلنًا «حجر أي مواطن ليبي قادم من المناطق التي انتشر فيها الوباء، وكذلك أخذ عينات ومسحات منهم كإجراءات احترازية».

وأضاف الجالي أنه تم مخاطبة رئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية ومدير الأمن ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» طبرق، عميد ميلود جواد، بضرورة تطبيق هذا الإجراء على الجميع دون استثناء، ويسري على كل القادمين مهما كانت صفاتهم الرسمية أو الاعتبارية.