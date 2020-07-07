مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق والمملكة المتحدة لتنفيذ مشروع تعزيز مستويات الحكم

شعار حكومة الوفاق. (الإنترنت)

وقعت حكومة الوفاق مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال إيرلندا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تعزيز مستويات الحكم والإدارة اللامركزية الممول من طرف المملكة المتحدة.



ومثّل حكومة الوفاق في المذكرة عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد، فيما مثلت السفارة البريطانية في طرابلس حكومة المملكة المتحدة، ويأتي ذلك في إطار«تحقيق أهداف اللامركزية الإدارية التي اعتمدتها اللجنة العليا لنقل الاختصاصات» حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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ويهدف مشروع تعزيز مستويات الحكم والإدارة اللامركزية إلى جملة أهداف، منها تعزيز قدرات الجهاز التنفيذي على المستويين المركزي والبلدي، وتحسين علاقات العمل بين وزارة الحكم المحلي وهيئاتها الفرعية والبلديات المستهدفة تحت إشراف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، حسب البيان



كما يستهدف المشروع تعزيز الحوكمة، وتقديم الخدمات على المستوى البلدي، إلى جانب دعم الخدمات الحكومية في المستوى ما دون المركزي من أجل أن تكون أكثر استجابة في تخطيط التنمية المحلية.