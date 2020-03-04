اعتماد آليات عمل المنظمات الدولية العاملة بمجال الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 07:06 مساء
اجتماع مجلس الإدارة المحلية. (إدارة التواصل والإعلام)

اتفق عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري زايد ووزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر والمجلس الأعلى للإدارة المحلية على اعتماد آليات عمل المنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وفق إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وعقد عماري وهو رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات من الوزراءات إلى المجالس البلدية، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر والأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وأعضاء الأمانة، ومستشاري اللجنة العليا لنقل الاختصاصات.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لبحث آليات تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا في مجال الإدارة المحلية واستعراض المشاكل التي تواجه عمليات التعاون الدولي سواء من حيث ازدواج المشاريع وعدم التزام بعض المنظمات بالسياسة العامة المعتمدة وتعظيم الاستفادة من الشراكة مع هذه المنظمات.

وأضافت أن المجتمعين اتفقوا «على اعتماد آليات عمل المنظمات فيما يتعلق بالإدارة المحلية ليكون تحت مظلة اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، ووزارة الحكم المحلي، والأمانة العامة، وتقييم عمل المنظمات خلال الفترة السابقة بما يضمن التعرف على نقاط القوة لدى كل منظمة وتحديد أوجه الشراكة معها بما يكفل تحقيق أقصى استفادة للدولة الليبية من الخبرات والمعارف وأيضا التمويلات الموجهة لهذا القطاع الهام والحيوي، وتشكيل فرق تقييم فني للمشاريع المختلفة في إطار ما تم الاتفاق عليه مع هذه المنظمات».

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