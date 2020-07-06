«الرئاسي» يناقش دعم الجهات الحكومية من ميزانية الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 07:55 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، 6 يوليو 2020 (فيسبوك).

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق؛ لمناقشة طلبات جهات حكومية عدة بالدعم من ميزانية الطوارئ.

وجرى الاجتماع بحضور النائب عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، بمقر رئاسة الوزارة، وفق ما نشرته صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على موقع «فيسبوك».

وناقش المجلس «الطلبات المقدمة من بعض الجهات الحكومية بشأن دعمها من ميزانية الطوارئ للسنة المالية 2020م».

ويجري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، حاليًا زيارة إلى مالطا، حيث تتزامن تلك الزيارة مع افتتاح مركز تنسيق الهجرة بين البلدين هناك.

وكان آخر اجتماع عقده المجلس برئاسة السراج، في الثامن عشر من مايو الماضي، حيث ناقش وقتها تطورات الموقف العسكري على جبهات القتال.

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