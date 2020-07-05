السفير التركي: مستمرون في دعم حكومة الوفاق من أجل بناء الدولة

وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع السفير التركي في ليبيا، سرهات أكسين، 5 يوليو 2020. (خارجية الوفاق)

أكد السفير التركي في ليبيا، سرهات أكسين، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والعمل معها لتجاوز كل المعوقات من أجل بناء الدولة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم، بحث وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، مع سفير تركيا مستجدات الأوضاع في ليبيا والتعاون الثنائي بين البلدين.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مخرجات الزيارات الأخيرة التي قامت بها الوفود التركية رفيعة المستوى لليبيا والوفود الليبية لتركيا، والتنسيق بين الجانبين لتطبيق تلك المخرجات.

والجمعة، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بطرابلس وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

السراج يستقبل وزير الدفاع التركي في طرابلس

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الجانبين عقدا محادثات حول «مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي».