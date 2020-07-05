السراج يهنئ الرئيس الجزائري بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 09:18 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، (أرشيفية : المجلس الرئاسي)

هنأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال المصادفة للخامس من يوليو.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأوضح البيان أن السراج تمنى خلال الاتصال للرئيس الجزائري التوفيق والسداد، وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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كما بارك السراج استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال قادة المقاومة الشعبية من فرنسا، ودفن رفاتهم الطاهرة في ثراها وفاءً لذكراهم وحفاظا للذاكرة الوطنية.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن تبون، أنه يريد اعتذارًا من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبرًا أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل نزيه قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.

فيما قال الخميس الماضي، خلال حفل عسكري لمناسبة عيد الاستقلال، إن بلاده ستسترجع رفات 24 مقاومًا ضد الاستعمار الفرنسي.

وقال تبون في خطاب أمام قادة الجيش: «بعد ساعات ستحط بمطار هواري بومدين طائرات عسكرية قادمة من فرنسا وعلى متنها رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم».

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