في ذكرى استقلال الجزائر .. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، السبت أنّه يريد اعتذارا من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبراً أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل نزيه قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.

وتحل اليوم الأحد (5 يوليو) ذكرى استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي الذي دام لنحو 132 عاما.