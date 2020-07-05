حملة لإزالة الخيام والمحال العشوائية بوسط بني وليد

مدينة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلق جهاز الحرس البلدي ببني وليد، اليوم الأحد، حملة لإزالة الخيام والمحال العشوائية بوسط المدينة، والتي لا تملك تصريحا لمزاولة البيع.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، مصطفى بربة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إنه تم اليوم إزالة خيام الخضراوات من أمام مدرسة الساعدي الطبولي بوسط البلدية، والتي سبق أن أعطى لأصحابها مهلة لإزالتها والبيع بسوق الخضراوات المخصص للبيع والشراء.

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وذكر بربة أن كل التجار المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية حال العودة للبيع في الطرقات العامة، وسيتم مصادرة البضائع وتسليمها للجهات المسؤولة.