«الأسعار الزهيدة» تكشف لغز سرقة أغنام في بنغازي

أغنام مسروقة وجدت مع المتهمين في إحدى أسواق بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين سرقا أغنامًا من مزرعة مواطن في منطقة شبنة (شمال مدينة بنغازي).

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن رجال الأمن بمركز شرطة الصابري ضبطوا المتهمين في حالة تلبس بعملية بيع الأغنام، وجرى تحريزها وإعادتها للمواطن.

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جاء ذلك بعد أن تلقي مركز شرطة الصابري معلومات بأن شخصين يبيعان أغنامًا مسروقة وبأسعار زهيدة في سوق المواشي الكويفية، لينتقل أعضاء تحريات مركز شرطة الصابري إلى السوق، ويتم ضبطهما وبحوزتهما الأغنام ومركبة نوع «لانسر»، سوداء اللون، معتمة الزجاج.

واعترف المتهمان بسرقة الأغنام من مزرعة مواطن في منطقة شبنة، وحضر المواطن صاحب المزرعة وتعرف على الأغنام، ليتم وضعهما بالحجز القانوني بالمركز وعرضهما على النيابة العامة.

