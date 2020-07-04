«داخلية الوفاق» تدرس إعداد هيكل تنظيمي موحد لمديريات الأمن ومراكز الشرطة

الاجتماع الأول لإعداد الهيكل التنظيمي الموحد لمديريات الأمن ومراكز الشرطة، 4 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، انعقاد الاجتماع الأول لإعداد الهيكل التنظيمي الموحد لمديريات الأمن ومراكز الشرطة، برئاسة مساعد وكيل الوزارة للشؤون الأمنية ورئيس اللجنة، عميد محمد المداغي.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي بناءً على قرار الوزير فتحي باشاغا، لافتة إلى انعقاده بعضوية كلًا من عميد دكتور أسامة شعبان وعميد مليود خليفة الشتوي وعميد رمضان مختار برباش وعميد فتحي سعد عون والمستشار المرغني الربع.

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وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، إعداد خطة مستقبلة للبناء التنظيمي الموحد لمديريات الأمن ومراكز الشركة.

وسبق أن أكد وزير الداخلية، فتحي باشاغا، في يونيو الماضي، أن الوزارة ستتابع تطوير مختلف أجهزتها وأقسامها، وقدرات كادرها البشري، قائلا: «مصممون على الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني في ليبيا».

الاجتماع الأول لإعداد الهيكل التنظيمي الموحد لمديريات الأمن ومراكز الشرطة، 4 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

الاجتماع الأول لإعداد الهيكل التنظيمي الموحد لمديريات الأمن ومراكز الشرطة، 4 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)