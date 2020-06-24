باشاغا: مصممون على استمرار إصلاح القطاع الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 11:23 صباحا
باشاغا خلال استعراضه حرس الشرف بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، 23 يونيو 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الوزارة ستتابع تطوير مختلف أجهزتها وأقسامها، وقدرات كادرها البشري، قائلا: «مصممون على الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني في ليبيا».

ونشر باشاغا، عبر حسابه على موقع «تويتر»، صورا لاستعراض الوزارة أمس الثلاثاء، للسيارات والإمكانات التي حازتها حديثا، موضحا أن الأمر جاء في إطار «فرض الأمن والمجاهرة به، وإظهار هيبة الدولة».

وشارك في الاستعراض فرقة موسيقى الشرطة، وطابور حرس الشرف وضباط التشريفات، وقسم مراسم وزير الداخلية، وإدارة شؤون المرور والتراخيص.

وسبق أن كشف باشاغا أن الاجتماع مع العسكريين الأميركيين والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يوم الإثنين الماضي، شهد «اتفاقا على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الاستقرار، ودعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا».

سيارات حديثة حصلت عليها الوزارة
جانب من الاستعراض
موكب وزير الداخلية
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