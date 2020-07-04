52 مهاجرا فروا من ليبيا يعانون في البحر لساعات طويلة بلا طعام أو ماء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 09:53 صباحا
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

يعاني 53 مهاجرا فروا من ليبيا باتجاه أوروبا عبر البحر المتوسط من عدم حصولهم على الطعام أو الماء لساعات طويلة، أكثر من يومين، كما أنهم عرضة للغرق.

وأوضح المشروع الإنساني «ألارم فون» (Alarm phone)، الجمعة، أنه تلقى اتصالا من 52 شخصًا «يواجهون مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية الليلة الماضية، وأبلغنا السلطات على الفور»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالي «آكي».

وأكد المشروع أن هؤلاء المهاجرين فروا من ليبيا، «وهم في عرض البحر منذ يومين، ولم يعد لديهم طعام أو ماء، والظروف الجوية تزداد سوءًا، ويجب إنقاذ هؤلاء الأشخاص على الفور».

وهذا المشروع الإنساني يتبع منظمة «Watch The Med»، وتأسس في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا: «فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن فايكينغ»

وخلال الأيام الماضية، قامت سفينة المساعدات الإنسانية الفرنسية «أوشن فايكينغ» الإنسانية التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» بإنقاذ عدد من المهاجرين من الغرق، بعدما استأنفت الإبحار في 22 يونيو الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا المستجد» في العالم.

ومن ضمن من أنقذتهم السفينة مهاجرين فروا من ليبيا، بينهم باكستانيون وإريتريا، وقال بعضهم إنه تعرض لأنواع عديدة من انتهاك حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في ليبيا، معتبرين أن المغامرة بالموت في البحر أفضل من البقاء في أوضاع صعبة داخل مراكز الاحتجاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول إقليمية