القنصلية الليبية: انتهاء الحجر داخل إسطنبول وحلان أمام العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 03:00 مساء
وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

أعلنت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول، اليوم الجمعة، انتهاء عملية الحجر الصحي داخل إسطنبول بتاريخ 29 يونيو الماضي.

ودعت القنصلية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرعايا الليبيين إلى انتظار افتتاح شركات الطيران رحلاتها إلى ليبيا، أو ترتيب رحلات طيران خاصة بالعودة فقط والحجر الصحي داخل ليبيا.

لجنة العالقين بحكومة الوفاق: الحجر في الخارج يتوقف 30 يونيو

وأعلنت اللجنة العليا للعالقين التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق التوقف التام لعملية الحجر الصحي في الخارج بداية من 30 يونيو الماضي، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة مع بقية المؤسسات، وعلى رأسها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارة الداخلية، للبدء في عملية الحجر الصحي داخل بعض المدن الليبية على أن تكون البداية بطرابلس ومصراتة.

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