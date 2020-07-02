خروج طفلة من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها من فيروس «كورونا»

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي، هاني العريبي، استكمال إجراءات خروج طفلة تبلغ خمسة أعوام بعد شفائها من فيروس «كورونا المستجد».

وقال العريبي في تصريحات منشورة على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك» إن الطفلة تتمتع بصحة جيدة، وتمت إجراءات خروجها تحت إشراف الاستشارية الدكتورية رسمية الفيتوري، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى والاستشاري الدكتور محمد رافع.

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ولفت العريبي إلى أنه لا يزال هناك ثلاثة أطفال مصابون بفيروس «كورونا المستجد»، ويتلقون العلاج بقسم العزل بالمستشفى ويتمتعون جميعهم بصحة جيدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشفى الهواري شفاء حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى خروج الحالتين من المستشفى. والثلاثاء الماضي، أعلن مستشفى الهواري العام خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من قسم العزل.