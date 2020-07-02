خروج طفلة من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 06:22 مساء
غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي، هاني العريبي، استكمال إجراءات خروج طفلة تبلغ خمسة أعوام بعد شفائها من فيروس «كورونا المستجد».

وقال العريبي في تصريحات منشورة على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك» إن الطفلة تتمتع بصحة جيدة، وتمت إجراءات خروجها تحت إشراف الاستشارية الدكتورية رسمية الفيتوري، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى والاستشاري الدكتور محمد رافع.

اقرأ أيضا مستشفى الهواري يعلن شفاء حالتي إصابة بـ«كورونا» في بنغازي

ولفت العريبي إلى أنه لا يزال هناك ثلاثة أطفال مصابون بفيروس «كورونا المستجد»، ويتلقون العلاج بقسم العزل بالمستشفى ويتمتعون جميعهم بصحة جيدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشفى الهواري شفاء حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى خروج الحالتين من المستشفى. والثلاثاء الماضي، أعلن مستشفى الهواري العام خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من قسم العزل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة