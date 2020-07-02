مستشفى الهواري يعلن شفاء حالتي إصابة بـ«كورونا» في بنغازي

غرفة إيواء بمستشفى الهواري العام في بنغازي. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى الهواري في بنغازي، اليوم الخميس، شفاء حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى خروج الحالتين من المستشفى.

وقال مدير عام المستشفى عبدالرحمن يوسف، إن الحالتين كانتا لامرأة تبلغ من العمر 35 سنة، وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.

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وتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة، و25 وفاة، فيما تعافى 223 مصابًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد في مارس الماضي.