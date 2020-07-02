وصول 11 جهاز «pcr» ضمن شحنة طبية إلى مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 04:01 مساء
شحنة معدات وقاية من فيروس «كورونا» تصل إلى مطار مصراتة، 27 مايو 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

وصلت طائرة محملة بالإمدادات الطبية اللازمة لإجراء فحص فيروس «كورونا المستجد» إلى مطار مصراتة الدولي، قادمة من مطار «شيفول» بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وتشمل الشحنة ذات المنشأ الألماني على 11 جهازا لإجراء «فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل -PCR» وعشرين ألف قطعة من الـ«PCR-kits»، ومستهلكات أخرى لفحص العينات، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك»، الخميس.

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وقال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة، محمود بن محمود، إنه سيجري تسليم هذه الشحنة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتلبية احتياجات المختبر المرجعي بطرابلس، والمختبرات الموزعة في المدن الأخرى، وذلك استمرارًا لتنفيذ الإجراءات الإضافية المتخذة ضمن جهود الدولة لمواجهة تفشي الإصابة فيروس «كورونا المستجد»، حسب البيان.

يشار إلى أن مطار مصراتة الدولي استقبل في 27 مايو الماضي، طائرة قادمة من مطار «سخيبول-أمستردام» في هولندا وعلى متنها شحنة من معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس «كورونا المستجد».

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