وصول شحنة معدات وقاية من «كورونا» إلى مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 08:55 مساء
شحنة معدات وقاية من فيروس «كورونا» تصل إلى مطار مصراتة، 27 مايو 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة قادمة من مطار «سخيبول-أمستردام» في هولندا وعلى متنها شحنة من معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس «كورونا المستجد».

وتتكون الشحنة من بدل عزل واقية نوع «White Isolation Coverall»، وواقيات وجه، ونظارات واقية، وأقنعة وجه ذات استعمال واحد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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وقال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة، محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة يأتي تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية الخاصة بعمل مواقع عزل المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

وفي 7 مايو الجاري، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وصول طائرة قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام إلى مطار مصراتة الدولي، وعلى متنها شحنة عتاد طبي للمساعدة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وتكونت الشحنة من 13 جهاز «GeneXper» يستخدم في الكشف على فيروس «كورونا» في فترة تتراوح  بين 45 دقيقة وبضع ساعات على أقصى تقدير، إلى جانب 3500 اختبار سريع للكشف عن الفيروس.

شحنة معدات وقاية من فيروس «كورونا» تصل إلى مطار مصراتة، 27 مايو 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
شحنة معدات وقاية من فيروس «كورونا» تصل إلى مطار مصراتة، 27 مايو 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
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