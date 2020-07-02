«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 02:06 مساء
من الحجر الصحي بفندق زليتن. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس تنفيذ إجراءات الحجر الصحي لـ83 مواطنًا عائدا من مصر في فندق «زليتن». 

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن فرق جهاز «الإسعاف والطوارئ» فرع مدينة «مصراتة» شاركت في إجراءات حجر المواطنين الـ83 بعد عودتهم إلى ليبيا قادمين من مطار «برج العرب» بالإسكندرية على متن طائرة «ليبيا للطيران» مطلع الأسبوع الجاري.

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على صعيد متصل، نقل عن عضو لجنة تحسين خدمات جهاز الإسعاف والطوارئ «يوسف امسيمير» القول إن الفرق الطبية المختصة بتقديم خدمة «طبيبك في بيتك» أجرت كشوفات طبية للمواطنين الخاضعين للحجر الصحي بالفندق. ونوه بأن «فرق الرصد والاستجابة أخذت مسحات أنفية لهم لإجراء فحص تفاعل (البوليميراز المتسلسل-PCR)».

وتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة، و25 وفاة، فيما تعافى 223 مصابًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد في مارس الماضي. فيما أعلن مستشفى الهواري في بنغازي، في وقت سابق اليوم الخميس، شفاء حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرا إلى خروج الحالتين من المستشفى.

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