«إنجاح العملية السياسية» في مباحثات المشري وسفير الاتحاد الأوروبي

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، اليوم الخميس. (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، اليوم الخميس، دور الاتحاد الأوروبي في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

وخلال لقاء في مقر المجلس في العاصمة طرابلس، ناقش المشري مع بوجيا ما خلفته حرب العاصمة طرابلس، و«أبرزها المقابر الجماعية في ترهونة وزرع للألغام في منازل المدنيين جنوب العاصمة طرابلس»، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «يوبام» أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مددت التفويض الخاص بها إلى يوليو 2021. وقالت البعثة إنها «ملتزمة بدعم استقرار قطاعات الأمن والعدالة في ليبيا، ودعم أمن وإدارة الحدود» ونوهت بأن «المثابرة خلال فترة فيروس كورونا هي أيضا لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن أمن وسلامة المرأة».