تمديد مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إلى يوليو 2021

شعار بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «يوبام» أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مددت التفويض الخاص بها إلى يوليو 2021.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها «ملتزمة بدعم استقرار قطاعات الأمن والعدالة في ليبيا، ودعم أمن وإدارة الحدود» ونوهت بأن «المثابرة خلال فترة فيروس كورونا هي أيضا لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن أمن وسلامة المرأة».

ويقع مقر البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا في العاصمة طرابلس ورئيسها هو الإيطالي فينتشينزو تاجليافري، وعملت حتى الآن من تونس. وتستجيب مبادرة «يوبام - ليبيا» وفق الاتحاد الأوروبي لطلب السلطات الليبية وهي جزء من النهج الشامل للاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال إلى ليبيا الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة. وتتعاون البعثة المدنية بشكل وثيق مع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتسهم فيها.