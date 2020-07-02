الأرصاد: طقس معتدل نسبياً ورطوبة عالية على الساحل

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (2 يوليو). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا نسبياً مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية ظهر اليوم الخميس، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل والوسط والجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق الساحلية بين 28 و35 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة نسبياً اليوم على دواخل الشمال الغربي إذ تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل إنخفاضا طفيفا وتدريجيا على مناطق شمال غرب البلاد بدايةً من غد الجمعة، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق وسط وجنوب البلاد، إذ تتراوح بين 38 و45 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إنخفاضًا ملحوظًا على مناطق الشمال الغربي مع مطلع الأسبوع القادم نتيجة وقوع هذه المناطق تحت تأثير كتلة هوائية باردة ينتج عنها إعتدال واضح في حالة الطقس.

رأس أجدير حتى مصراتة سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا وتدريجيا غدًا على أغلب المناطق.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتصل على جالو والجغبوب إلى 39 درجة مئوية .

الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و45 درجة مئوية.