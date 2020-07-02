انتشال 39 جثة من «مقابر جماعية» في ترهونة وجنوب طرابلس

لقطة مثبتة من الفيديو لعمليات انتشال جثث في ترهونة. (بركان الغضب)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة لحكومة الوفاق، «انتشال 39 جثة من المقابر الجماعية في ترهونة وجنوب طرابلس».

وبثت عملية بركان الغضب تسجيلا مصورا يُظهر «جانبا من عمليات كشف واستخراج الجثث من أحد المواقع التي يشتبه بها وجود مقابر جماعية بمدينة ترهونة». ونوهت بالعثور على 158 جثة عثر عليها داخل مستشفيات ترهونة، وأغلبها في حالة تحلل وركت على أرضية الممرات والحجرات خارج ثلاجات حفظ الموتى»، موضحة أن «عدد البلاغات التي سُجّلت بإدارة قيد الأهالي 115 بلاغا لمفقودين خلال الفترة بين الرابع من أبريل والأول من يوليو».

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ويوم الثلاثاء، عثر فريق البحث التابع للجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة، على خمس جثث في المقابر الجماعية بمشروع الربط في ترهونة، وذلك في توصل للكشف عن جثث يشتبه أنها لأشخاص قتلوا في مقابر جماعية. وفي الخامس من يونيو، سيطرت قوات حكومة الوفاق على مدينة ترهونة «غرب البلاد»، وذلك بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق فرض السيطرة الكاملة على طرابلس، وذلك بعد استعادة السيطرة على مطار العاصمة.