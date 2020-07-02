انتشال 39 جثة من «مقابر جماعية» في ترهونة وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 10:05 صباحا
لقطة مثبتة من الفيديو لعمليات انتشال جثث في ترهونة. (بركان الغضب)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة لحكومة الوفاق، «انتشال 39 جثة من المقابر الجماعية في ترهونة وجنوب طرابلس».

وبثت عملية بركان الغضب تسجيلا مصورا يُظهر «جانبا من عمليات كشف واستخراج الجثث من أحد المواقع التي يشتبه بها وجود مقابر جماعية بمدينة ترهونة». ونوهت بالعثور على 158 جثة عثر عليها داخل مستشفيات ترهونة، وأغلبها في حالة تحلل وركت على أرضية الممرات والحجرات خارج ثلاجات حفظ الموتى»، موضحة أن «عدد البلاغات التي سُجّلت بإدارة قيد الأهالي 115 بلاغا لمفقودين خلال الفترة بين الرابع من أبريل والأول من يوليو».

اقرأ أيضا: العثور على 5 جثث جديدة في مقابر جماعية بترهونة

ويوم الثلاثاء، عثر فريق البحث التابع للجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة، على خمس جثث في المقابر الجماعية بمشروع الربط في ترهونة، وذلك في توصل للكشف عن جثث يشتبه أنها لأشخاص قتلوا في مقابر جماعية. وفي الخامس من يونيو، سيطرت قوات حكومة الوفاق على مدينة ترهونة «غرب البلاد»، وذلك بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق فرض السيطرة الكاملة على طرابلس، وذلك بعد استعادة السيطرة على مطار العاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة