لجنة مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة» تسمح بنقل المواشي بين المدن

أطلعت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الأربعاء، على تطور الوضع الوبائي، إلى جانب أوضاع الثروة الحيوانية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال اجتماع عُـقد بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس اللجنة رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة للجيش، الفريق عبدالرازق الناظوري، وخلص إلى السماح بنقل المواشي بين المدن.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، إلى جانب أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».
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واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الوضع الوبائي وأوضاع مراكز الحجر والعزل الطبي، ولجان التقصي والرصد العاملة في مواجهة الوباء، إلى جانب عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، النشطة منها، وكذلك التي تم شفاؤها، إضافة إلى حالات الوفاة.
استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية
وأكدت اللجنة ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تفشي فيروس «كورونا المستجد» وخروجه عن السيطرة.
كما شددت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» على أن جميع التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانبين الأمني والخدمي التي تم اتخاذها في السابق تضمنت عدم انتشار الوباء بشكل سيئ.
السماح بنقل المواشي بين مختلف المدن
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووكيل الوزارة ومستشارها، أوضاع الثروة الحيوانية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وقررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بناء على طلب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية السماح لمربي المواشي بنقل قطعان الماشية بين مختلف مدن ومناطق ليبيا.
وكانت وزارة الداخلية منعت نقل الأغنام إلى غرب البلاد للمحافظة على استقرار أسعارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مع وزارة الزراعة أوضاع المحاصيل الزراعية ودوائر الحبوب في مناطق الجنوب الشرقي لليبيا، وآليات نقلها لأسواق جملة تجميعية في وسط البلاد تسهيلًا لتنقلها بين المدن.