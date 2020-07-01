لجنة مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة» تسمح بنقل المواشي بين المدن

الناظوري (وسط) خلال ترأسه اجتماع لجنة مكافحة «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، 1 يوليو 2020. (داخلية الوفاق)

أطلعت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الأربعاء، على تطور الوضع الوبائي، إلى جانب أوضاع الثروة الحيوانية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال اجتماع عُـقد بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس اللجنة رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة للجيش، الفريق عبدالرازق الناظوري، وخلص إلى السماح بنقل المواشي بين المدن.



وحضر الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، إلى جانب أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».