«الألغام المزروعة حول سرت» محور اجتماع لجنة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بـ«عدل الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 07:52 مساء
الاجتماع الثامن والعشرين للجنة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، 1 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها الثامن والعشرين، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضائها، واعتمدت محضر الاجتماع السابق، ثم استعرضت جدول أعمالها، ومن ضمنه «الألغام المزروعة حول سرت وما تسببه من أضرار».

وتناولت اللجنة، خلال الاجتماع، تقرير فريق الرصد عن الانتهاكات المسجلة أخيرًا، التي كان آخرها تقرير «حول الألغام المزروعة حول مدينة سرت، التي سببت أضرارًا لعدد من المدنيين»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا العثور على 5 جثث جديدة في مقابر جماعية بترهونة

كما استعرضت اللجنة تقارير حقوقية وصحفية أجنبية تناولت «الانتهاكات التي طالت المدنيين في ليبيا ومنها موضوع الألغام والمقابر الجماعية في مدينة ترهونة»، وقررت اللجنة حفظها في أرشيفها والنظر في إمكانية الاستفادة منها.

كما تطرقت اللجنة إلى تقرير مقدم من عضو اللجنة عن وزارة الداخلية حول الأيتام والأرامل الذين فقدوا ذويهم جراء «الاعتداء على العاصمة طرابلس»، وانتهت اللجنة إلى التواصل مع صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن لحصر الأسر المتضررة وإمكانية تقديم المساعدة لهم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
«ذا غارديان» تكشف تفاصيل مفاوضات فتح المنشآت النفطية
ليبيا
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
أنقرة تتهم باريس بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج حالة «كورونا» من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها