«الألغام المزروعة حول سرت» محور اجتماع لجنة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بـ«عدل الوفاق»

الاجتماع الثامن والعشرين للجنة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، 1 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها الثامن والعشرين، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضائها، واعتمدت محضر الاجتماع السابق، ثم استعرضت جدول أعمالها، ومن ضمنه «الألغام المزروعة حول سرت وما تسببه من أضرار».



وتناولت اللجنة، خلال الاجتماع، تقرير فريق الرصد عن الانتهاكات المسجلة أخيرًا، التي كان آخرها تقرير «حول الألغام المزروعة حول مدينة سرت، التي سببت أضرارًا لعدد من المدنيين»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما استعرضت اللجنة تقارير حقوقية وصحفية أجنبية تناولت «الانتهاكات التي طالت المدنيين في ليبيا ومنها موضوع الألغام والمقابر الجماعية في مدينة ترهونة»، وقررت اللجنة حفظها في أرشيفها والنظر في إمكانية الاستفادة منها.



كما تطرقت اللجنة إلى تقرير مقدم من عضو اللجنة عن وزارة الداخلية حول الأيتام والأرامل الذين فقدوا ذويهم جراء «الاعتداء على العاصمة طرابلس»، وانتهت اللجنة إلى التواصل مع صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن لحصر الأسر المتضررة وإمكانية تقديم المساعدة لهم.

