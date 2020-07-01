البنك التجاري العربي «مهتم» بشراكة حاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 07:25 مساء
جلسة عمل بين فريق تابع لمشروع «EU4PSL» والبنك التجاري العربي لبحث دعم المصارف الليبية، 30 يونيو 2020. (برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي)

أعرب البنك التجاري العربي عن اهتمامه «القوي» ببناء شراكات مع مراكز أعمال وحاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها فريق «تحسين الوصول إلى التمويل» لمشروع «EU4PSL» عبر الإنترنت مع البنك التجاري العربي «ACB» ، في إطار مشروع «دعم المصارف الليبية في إنشاء وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك حسب بيان لبرنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام.

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وأشار البيان المنشور على صفحة البرنامج بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، إلى تحقيق البنك التجاري العربي تقدمًا ملحوظًا نحو إنشاء وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكييف تنظيم البنك وسياساته لتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل.

ويعمل البنك التجاري العربي حاليًا مع شركة أردنية لإعادة تصميم سياساته وإجراءاته وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي، حسب البيان.

وأعلن برنامج «دعم ليبيا»، في مارس الماضي، عقد لقاءات أوروبية لدراسة تقييم إمكانية إنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسط بقطاع البناء الليبي.

يشار إلى أن «EU4PSL » هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل مؤسسة «خبراء فرنسا»، فيما تم إطلاق برنامج «دعم ليبيا» في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام في نوفمبر 2016، بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف تشجيع الحراك الاقتصادي في ليبيا، وتم إسناد تنفيذه إلى مؤسسة «خبراء فرنسا».

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