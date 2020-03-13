دراسة أوروبية لإنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع البناء الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 مارس 2020, 05:30 مساء
جانب من اجتماع مسؤولي مجلس بنك الادخار والاستثماري مع مستشار من «I&P» من أجل صندوق الأسهم. 13 مارس 2020. ( برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي)

أعلن برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام «Sleidse»، اليوم الجمعة، لقاءات أوروبية لدراسة تقييم إمكانية إنشاء صندوق أسهم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسط بقطاع البناء الليبي.

ولفت البرنامج في بيان إلى أن وفدًا من مجلس بنك الادخار والاستثمار العقاري بفريق مؤسسة «خبراء فرنسا» بحث مع مستشار من «I&P» من أجل صندوق الأسهم، وهو نشاط ضمن عنصر الوصول إلى التمويل لمشروع دعم القطاع العام الليبي التابع للاتحاد الأوروبي «EU4PSL»، تقييم إمكانية إنشاء الصندوق.

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يشار إلى أن برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام تم إطلاقه في نوفمبر 2016، بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف تشجيع الحراك الاقتصادي في ليبيا وتجاوز صعوبات المرحلة ودفع الشباب للتفكير في برامج خلاقة للتنمية المستدامة، وتم إسناد تنفيذه إلى خبراء فرنسا.

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