المؤسسة الوطنية للنفط: استمرار حالة القوة القاهرة وبانتظار رفع الحصار من قبل حرس المنشآت

منشآت نفطية في حقل الشرارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء «استمرار حالة القوة القاهرة، بانتظار رفع الحصار من قبل حرس المنشآت عن الموانئ النفطية».



وأوضحت المؤسسة أن حالة القوة القاهرة مستمرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف «بعد أن قام كلّ من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 يناير 2020، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (بالامتناع) عن التصدير».



وأضاف بيان للمؤسسة أنه وبناء على المفاوضات الجارية لاستئناف إنتاج النفط بين حكومة الوفاق و«عدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الإغلاق، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة»، قامت المؤسسة بإصدار تعليماتها منذ 20 يونيو 2020 لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول.



وأشار البيان إلى وجود «ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدرة للبدء بتحميل الخام الموجود في خزانات الميناء، إلا أن المماطلة ما زالت مستمرة حتى الآن وما زلنا بانتظار سماح اللواء ناجي المغربي آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية للشركات المشغلة ببدء التصدير لتقوم المؤسسة بإعلان رفع حالة القوة القاهرة التي ما زالت مستمرة حتى الآن منذ إعلانها في 18 يناير 2020».