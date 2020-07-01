بدء تشغيل الحوض العائم الخاص بصيانة السفن وناقلات النفط في ميناء بنغازي البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:53 صباحا
جانب من أعمال التجديد في ميناء بنغازي البحري. (صفحة الميناء على موقع فيسبوك)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل الحوض العائم الخاص بصيانة السفن وناقلات النفط «Floating Dock» التابع للقاعدة البحرية بنغازي، مشيرة إلى أن الميناء يكون بذلك شرع في تقديم خدمة جديدة لمالكي السفن والناقلات، وعمل علي زرع نواة صناعة النقل البحري، التي كانت مفقودة في الميناء.

وأكدت الإدارة صعود الحفارة (كراكة) «السترة » علي متن الحوض العائم بكوادر ليبية خالصة من طاقم الحوض وطاقم الحفارة، موضحة أن أعمال البنية التحتية للميناء تسير في وقت لم تتوقف فيه السفن، التي ظلت تفرغ حمولتها، ومنها سفن الحاويات والأسمنت والحبوب والخردة والسيارات.

وأشارت إلى اكتمال تركيب جميع كاميرات المراقبة لميناء بنغازي، والقيام بأعمال تمهيد الطرق والإنارة في الميناء، وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، مضيفة أن العمل تواصل لتجميع الشفاط الخاص بمناولة الحبوب بسعة 600 طن في الساعة.

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