ضبط متهم بجرائم قتل وخطف وسطو في مصراتة

المتهم بجرائم سرقة وسطو مسلح وسرقة ثكنات عسكرية في مصراتة، 1 يوليو 2020. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، الأربعاء، عن ضبط متهم في جرائم قتل وخطف ورماية وسطو مسلح على مواطنين علاوة على سرقة ثكنات عسكرية.

وأشارت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ضبط فرقة القبض التابعة لقوة المهام الأمنية المدعو «س. ع. ع» يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وذلك بعد تحريات أجرتها فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية.

وأوضح البيان إلى صدور عدة برقيات من النيابة العامة في حق المدعو «س. ع. ع» وأخرها كان بخصوص مقتل المواطن عبدالباسط علي الصادي، لافتًا إلى اعتراف المتهم بكل مانسب إليه وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.