القيادة العامة: دوريات عسكرية مدعومة من الجو لحماية وتأمين الحقول والمنشآت النفطية

دوريات عسكرية لحماية المنشآت النفطية (القيادة العامة).

أعلنت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية، التابعة لقوات القيادة العامة، انطلاق دوريات عسكرية تستهدف تأمين الحقول والمنشآت النفطية.

و«انطلقت الوحدات العسكرية في دوريات متمثلة من القوات الخاصة ووحدات من حرس جهاز حرس المنشآت النفطية في اتجاه منطقة الهلال النفطي والحقول والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو الليبي»، بحسب ما نشرته إدارة الدعم عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»

اجتماع موسع

وتأتي تلك الدوريات «بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر وتنفيذاً لأوامره» وذلك بعد «اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة بتاريخ 23 يونيو/2020، لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي».

وضم الاجتماع «كلا من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، وآمر قوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخماده، ورئيس غرفة عمليات راس لانوف اللواء موسى المعداني، وآمري الوحدات والعمليات».

ونقلت إدارة الدعم عن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، وآمر قوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخماده، قولهما إن «المنشآت النفطية خط أحمر لا يسمح لأحد المساس به».

وجاءت التحركات العسكرية الأخيرة في إطار «استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها، وستكون هذه الدوريات من أجل الحماية من خارج الحقول ولا تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول».