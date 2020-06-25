اللجنة الطبية التابعة لـ«الموقتة»: 11 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 09:14 مساء
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» بالحكومة الموقتة، مساء الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وتوزعت الإصابات بواقع ثماني حالات مخالطة من مدينة أجدابيا، وثلاث حالات من مدينة بنغازي، وذلك حسب بيان منشور للجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وصباح الخميس، أعلنت اللجنة تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب النتائج الصادرة عن فحص عدة عينات في مركز بنغازي الطبي، وتوزعت الإصابات بواقع خمس حالات مخالطة من مدينة بن جواد، وخمس حالات من مدينة البيضاء.

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