غدا تبدأ رحلات عودة عالقي «كورونا» من برج العرب إلى معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 05:51 مساء
وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

تبدأ غدا الجمعة أولى رحلات المواطنين الليبيين العالقين في مصر، نتيجة الإجراءات التي فرضتها خطط الحد من انتشار فيروس «كورونا»، بينها توقف حركة الطيران الدولي.

وقال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس، إن وزير خارجية الوفاق المفوض، محمد الطاهر سيالة كلف المندوبية بالإشراف على نقل العالقين، مضيفا أن الرحلات ستنطلق من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار معيتيقة بطرابلس، بمعدل رحلتين يوميا، وسيكون على متن كل رحلة 95 راكبا، بعد أن جرى التعاقد مع إحدى شركات الطيران الخاصة لنقل المواطنين الليبيين العالقين منذ أشهر، في جمهورية مصر العربية.

 وتقدر إحصائيات سابقة عدد هؤلاء العالقين بـ3 آلاف مواطن، بشكل يومي.

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