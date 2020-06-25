معيتيق يوجه بتوفير جميع الخدمات لمدينة ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 05:24 مساء
معيتيق خلال اجتماعه مع مسؤولين بترهونة، 25 يونيو 2020. (رئاسة مجلس الوزراء)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، ظهر الخميس، عضو مجلس النواب عن بلدية ترهونة أبوبكر سعيد، ورئيس اللجنة التسييرية للبلدية محمد الكشر، وعددا من المسؤولين بالشركات والمؤسسات الخدمية، ووجه معيتيق بضرورة إعادة الحياة للمدينة عبر توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو الشركات والمؤسسات الخدمية المختنقات التي تعاني منها مدينة ترهونة بعد «سيطرة القوات المعتدية عليها وسرقة المعدات والآليات الخاصة بشركات الخدمات بالمدينة، وتخريب المقار الإدارية والصحية ومراكز الشرطة»، حسب بيان منشور على إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء.

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ووجه معيتيق خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، عددا من الأجهزة والشركات الخدمية المساهمة في إعادة الحياة للمدينة بتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وفي وقت سابق اليوم، ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، الدكتور يوسف جلالة، مع عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبوبكر سعيد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، الصعوبات التي تواجه النازحين من مدينة ترهونة للعودة إلى ديارهم، والمشكلات المعرقلة لذلك.

معيتيق خلال اجتماعه مع مسؤولين بترهونة، 25 يونيو 2020. (رئاسة مجلس الوزراء)
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